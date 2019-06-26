Кадыров пожелал успехов в работе врио главы Ингушетии Калиматову

МАГАС, 27 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал успехов назначенному в среду врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматову в работе над социально-экономическим развитием региона и достижением единства общества.

"Уверен, что Юнус-Бек Баматгиреевич [Евкуров] будет и далее трудиться во благо России и родной Ингушетии. Владимир Владимирович назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Я желаю Махмуд-Али Макшариповичу успехов в решении задач дальнейшего социально-экономического развития Ингушетии, достижения стабильности и единства общества", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего регион с 2008 года 55-летнего Евкурова, который обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий. Президент подписал указ о назначении врио главы республики 60-летнего экс-прокурора региона Калиматова, возглавлявшего ранее управление Росприроднадзора по Самарской области.