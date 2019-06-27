Путин не ожидает от саммита G20 прорывных решений

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ожидает, что саммит Группы двадцати в Осаке позволит лидерам хотя бы подтвердить намерение вырабатывать общие правила игры, однако не верит в возможность принятия прорывных решений. Об этом он сообщил в интервью британской газете Financial Times, которое было опубликовано в четверг на сайте Кремля.

"Мне бы очень хотелось, чтобы все участники этого мероприятия, а "двадцатка", на мой взгляд, сегодня ключевой международный форум, который посвящен вопросам развития мировой экономики, чтобы все участники "двадцатки" подтвердили свое намерение, хотя бы намерение, вырабатывать общие правила, которых все будут придерживаться, и показали бы свое стремление и желание к укреплению международных финансовых и торговых институтов, - сказал российский лидер. - Хотя, конечно, в современных условиях трудно ожидать каких-то прорывных решений или судьбоносных решений, на это вряд ли мы можем сегодня рассчитывать".

По словам российского лидера, Россия поддерживает председательство Японии. "Все, что касается развития современных технологий, информационного мира, информационной экономики, вплоть до внимания наших японских коллег к вопросам долголетия, к экологии - все это чрезвычайно важно", - подчеркнул президент. Он также выразил надежду на то, что можно будет в ходе общих дискуссий и двусторонних встреч "сгладить имеющиеся противоречия и создать фундамент, основу для позитивного движения вперед".

Характеризуя изменения, произошедшие в мире за последние 20 лет, глава российского государства отметил, что обстановка "не стала лучше". "А если сказать прямо, она, конечно, стала более драматичной и взрывоопасной", - уточнил он. По его мнению, мир стал более фрагментарным и менее предсказуемым. "Во времена холодной войны - было плохо, что была холодная война, это правда - но были хотя бы какие-то правила, которых все участники международного общения так или иначе придерживались или старались придерживаться, - отметил Путин. - Сейчас, похоже, правил вообще не существует".