Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело Скрипалей

ОСАКА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в формате тет-а-тет обсудили дело Скрипалей. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, британский премьер получила ответы на все интересующие ее вопросы.

"Она [встреча] началась в формате один на один только в присутствии переводчиков. В этом формате премьер-министр Мэй говорила о деле Скрипалей, ставила этот вопрос", - рассказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что Мэй "получила необходимые ответы со стороны российского президента" на свои вопросы. При этом он особо отметил, что "это была двусторонка после изрядного перерыва в общении на высшем уровне".

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ, Москва и Лондон признали необходимость искать новые форматы, чтобы оживить двусторонние взаимодействие.

Оживление связей

По словам Пескова, стороны признали, что для оживления двусторонних экономических связей необходимо искать новые форматы взаимодействия.

"Далее уже в расширенном составе затрагивались темы взаимно торговли, торгово-экономических отношений, - рассказал он. - Есть понимание необходимости выработки форматов для оживления этого взаимодействия". Он также добавил, что стороны осознают важность "поиска механизмов по реанимации этого сотрудничества и взаимодействия в интересах бизнеса двух стран".

Представитель Кремля сообщил, что на переговорах в расширенном составе российский лидер и британский премьер обсудили широкий круг актуальных международных тем. "Состоялся достаточно детальный обмен мнениями по Сирии, Украине и Ирану", - сказал он.