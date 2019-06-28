Песков: Путин и Трамп пока только обозначили намерение говорить по острым вопросам

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Осаке в пятницу обозначили намерение говорить по острым вопросам и предпринять шаги для нормализации торгово-экономических отношений. Об этом в эфире телеканала " Россия-24 " сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы можем только однозначно констатировать, что было обозначено намерение говорить по острым вопросам, была выражена решимость что-то сделать, чтобы наши торгово-экономические отношения вышли из такого низкого уровня, который не подобает потенциалу наших двух стран", - сказал он.

"Давайте все-таки учиться извлекать правильные уроки из прошлого, и давайте не будем забегать вперед", - ответил представитель Кремля на вопрос, можно ли ожидать улучшения российско-американских отношений после встречи Путина и Трампа.

Говоря о торгово-экономических отношениях двух стран, представитель Кремля отметил, что "сам президент Трамп говорил, что объем [торговли], который между Россией и Китаем и Россией и США - это просто стыдно". Пресс-секретарь российского лидера надеется, что представители соответствующих ведомств - это [первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон] Силуанов и [министр финансов США Стивен] Мнучин - должны сегодня-завтра еще раз встретиться, "сверить часы", посмотреть, какие факторы больше всего мешают активизации торгово-экономического сотрудничества".

Песков добавил, что президент России готов к сотрудничеству с США, но о том, подтвердится ли настрой Вашингтона решать проблемы в отношениях, можно будет судить позже.

"Была декларирована готовность обсуждать самые острые проблемы. Будет ли этот декларативный настрой реализован в реальности? Давайте наберемся терпения и посмотрим. Я убежден, что с российской стороны, именно со стороны президента Путина, все вот эти декларации готовности подкреплены реальными возможностями, реальной готовностью. Вот, что будет со стороны американских коллег, посмотрим", - сказал Песков.

По словам Пескова, кроме торгово-экономического сотрудничества Путин и Трамп, обсуждали "много других вопросов". "Никто не забыл о российской дипсобственности, никто не забыл о наших заключенных, о наших согражданах, которые, с нашей точки зрения, незаконно находятся в тюрьмах в США, есть также вопросы, которые нам задают американские визави", - перечислил проблемные моменты представитель Кремля.

Песков не согласился с мнением, что Путин и Трамп на встрече в Осаке только обменялись претензиями. "Я бы не говорил об обмене претензиями, скорее, обозначили проблемы, которые представляют взаимный интерес. Говорили и об Иране, и о Сирии, и об Украине. Президент Трамп спрашивал про военных украинских моряков, говорили о других региональных проблемах, говорили о международной торговле, и также была упомянута необходимость все-таки по линии специалистов начинать переговоры по разоруженческой тематике и стратегической стабильности", - констатировал представитель Кремля.

По его оценке, "это не переговоры, которые проведешь за месяц, за неделю, даже за год, они гораздо более сложные, требуют комплексного подхода". "Желание это делать сегодня было выражено, последствия - посмотрим вместе с вами", - резюмировал Песков.

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