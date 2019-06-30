Песков: в России впервые услышали взаимность от Трампа по поводу нормализации отношений

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита "двадцатки" впервые ответил взаимностью на желание Москвы нормализовать отношения между двумя странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия-1 ".

"Американский президент достаточно концентрированно выражал свое намерение активизировать диалог. Что касается Путина, он давно говорил о своем желании идти по пути нормализации отношений, идти по пути их развития. Но он также говорил, что без взаимности со стороны Америки об этом, к сожалению, говорить не приходится. Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента", - сказал Песков.

Он отметил, что, помимо приглашения Трампу приехать в 2020 году в Москву на празднование 75-летия Победы, других предметных обсуждений дальнейших контактов пока не было. При этом, по словам Пескова, оба лидера "достаточно уверенно говорили о продолжении контактов на высшем уровне". "По крайней мере, когда прощались, говорили, что это ненадолго", - добавил пресс-секретарь.

Путин и Трамп встречались на полях саммита Группы двадцати в Осаке, беседа продлилась 1 час 20 минут. Предыдущая запланированная встреча между президентами РФ и США, намечавшаяся на 1 декабря 2018 года, была отменена Трампом из-за инцидента в Керченском проливе (25 ноября 2018 года три украинских корабля были задержаны за незаконное пересечение границы РФ).