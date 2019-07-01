Песков: указ о новом назначении экс-главы Ингушетии Евкурова пока не подписан

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Указ президента о новом назначении бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова пока не подписан. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если бы указ был подписан, мы выпустили бы его [для опубликования]", - сказал он. "Пока мы ничего не выпускали", - добавил пресс-секретарь.

26 июня Путин принял отставку возглавлявшего регион с 2008 года 55-летнего Евкурова, который обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий. Врио главы республики назначен 60-летний экс-прокурор региона Махмуд-Али Калиматов, возглавлявшего ранее управление Росприроднадзора по Самарской области.

По предположениям "Известий", Евкуров станет заместителем министра обороны РФ.