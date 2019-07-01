{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставка Юнус-Бека Евкурова

Песков: указ о новом назначении экс-главы Ингушетии Евкурова пока не подписан

По предположениям "Известий", Евкуров станет заместителем министра обороны России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Указ президента о новом назначении бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова пока не подписан. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На эту тему
Биография Юнус-Бека Евкурова

"Если бы указ был подписан, мы выпустили бы его [для опубликования]", - сказал он. "Пока мы ничего не выпускали", - добавил пресс-секретарь.

26 июня Путин принял отставку возглавлявшего регион с 2008 года 55-летнего Евкурова, который обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий. Врио главы республики назначен 60-летний экс-прокурор региона Махмуд-Али Калиматов, возглавлявшего ранее управление Росприроднадзора по Самарской области.

По предположениям "Известий", Евкуров станет заместителем министра обороны РФ.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичОтставка Юнус-Бека Евкурова
Депутат Шеин подал документы на выборы главы Астраханской области как самовыдвиженец
Ранее Олег Шеин не набрал необходимое количество голосов при обсуждении президиумом "Справедливой России" его возможного выдвижения от партии
Читать полностью