МИД России заявил протест Токио за обозначение юга Курил японской территорией

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. МИД России направил ноту протеста Японии за обозначение южных Курильских островов территорией Японии в материалах к саммиту G20 в Осаке. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"2 июля МИД России дипломату посольства Японии в РФ была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита G20 материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых южнокурильские острова РФ обозначены как территория Японии. В ноте указывается на злоупотребление японской стороной функциями председателя G20 в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к нашей стране", - сказала Захарова.