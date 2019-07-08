Госдума рекомендует кабмину внести президенту предложения об экономических мерах к Грузии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума будет рекомендовать правительству рассмотреть и представить президенту РФ предложения о специальных экономических мерах в отношении Грузии в связи с последними антироссийскими провокациями. Об этом говорится в проекте заявления палаты, размещенном в понедельник в думской электронной базе данных.

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом <...> "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту Российской Федерации", - сообщается в документе.

Депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что "открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений", говорится в проекте заявления палаты.

Документ, подготовленный думским комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, планируется рассмотреть на пленарном заседании палаты во вторник. Как сообщал ранее спикер палаты Вячеслав Володин, речь идет о запрете импорта в РФ грузинского вина и минеральной воды, а также о заморозке денежных переводов из России в Грузию. В правительстве РФ, в свою очередь, заявляли о готовности рассмотреть обращение Госдумы.