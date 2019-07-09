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Сенатор Ирина Гехт станет первым замглавы Челябинской области

Ожидается, что решение о досрочном прекращении ее полномочий будет принято на заседании Совета Федерации 10 июля
Ирина Гехт Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ/CС BY 4.0
Описание
Ирина Гехт
© Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ/CС BY 4.0

ТАСС, 9 июля. Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт станет первым заместителем губернатора региона. Об этом она сообщила во вторник ТАСС.

"Возвращаюсь первым заместителем губернатора", - сказала Гехт.

Гехт занимает должность зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и является представителем от исполнительного органа государственной власти Челябинской области.

Как сообщалось, ожидается, что решение о досрочном прекращении полномочий сенатора Гехт будет принято на заседании Совета Федерации 10 июля.

Гехт была наделена полномочиями сенатора 24 сентября 2014 года экс-губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. До назначения в Совфед была заместителем председателя правительства Челябинской области, где курировала социальный блок. 

В новость были внесены изменения (10:54 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца

Теги
РоссияГехт, Ирина АльфредовнаЧелябинская область
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