Володин: президент Грузии должна извиниться за свои антироссийские высказывания

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили перешла на эмоции, делая антироссийские высказывания, она должна принести за них извинения. Об этом журналистам во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Что сказала президент Грузии [о России]? Страна-агрессор, оккупант. За себя-то должна извиниться хотя бы", - сказал он. "Она ушла в эти эмоции, не подумав ни о грузинском народе, ни о грузинской экономике", - добавил спикер, имея в виду высказывания грузинского лидера, допущенные ею после срыва радикалами заседания Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в июне.

Он подчеркнул, что Россия не вмешивается в суверенные дела Грузии, более того, у РФ в Тбилиси даже нет своего посольства, вопросы дипотношений решаются через Швейцарию. В то же время, указал Володин, Россия принимает импорт из Грузии, а российские туристы оставляют в стране свои деньги.

Володин также указал, что сейчас решение вопроса о спасении российско-грузинских отношений находится в руках грузинских политиков. "Не хотел бы им советы давать, потому что совершенно очевидно, они должны понимать, что так себя вести нельзя", - сказал он. "Россия терпелива, постоянно прощает и из раза в раз все это потом пытается нивелировать. В этот раз им самим надо взять и спросить себя, куда они ведут свою стану", - сказал председатель Госдумы.

По его словам, "если руководство Грузии, их политики будут выстраивать отношения на принципах дружбы, взаимовыгодных отношений, то, безусловно, это сформирует уже другую атмосферу".

Госдума на заседании во вторник единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила ответить на них рядом экономических мер. Нижняя палата просит кабмин представить президенту соответствующие предложения. Изначально палата обсуждала предложение о запрете импорта в РФ грузинского вина и минеральной воды, а также заморозке денежных переводов из России в Грузию, однако затем было решено оставить определение конкретных экономических мер на усмотрение кабмина. Такие меры предлагаются в связи с эскалацией антироссийских настроений в Грузии, речь идет о провокации на телеканале "Рустави 2", где ведущий Георгий Габуния в прямом эфире больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России.