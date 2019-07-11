"Единая Россия" не будет выдвигать кандидата в мэры Тулуна

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Иркутское региональное отделение партии "Единая Россия" решило не выдвигать кандидата в мэры в пострадавшем от паводка городе Тулуне. Об этом в четверг сообщил секретарь реготделения Сергей Сокол на партийной конференции в Иркутске.
"В этом году есть территории, где мы предлагаем не выдвигать кандидатов [в мэры] от "Единой России". В каждом случае причины разные, они обусловлены специфичной внутриполитической обстановкой в муниципальных образованиях. Это Осинский район, Братск, Саянск и Тулун", - сказал он.
Сокол отметил, что в этих территориях есть кандидаты от других политических сил, с которыми у партии "выстроены конструктивные отношения".
Как указано в документах, размещенных на сайте избирательной комиссии Иркутской области, на выборы мэра Тулуна, которые пройдут 8 сентября в единый день голосования, пока выдвинулись два кандидата, оба самовыдвиженцы: индивидуальный предприниматель Елена Горбунова и временно неработающий Владислав Истляев.
Тулун сильнее всего пострадал от паводков в Иркутской области. Там было подтоплено более 3 тыс. жилых домов, шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь", затоплен водозабор. Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.