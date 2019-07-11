"Единая Россия" не будет выдвигать кандидата в мэры Тулуна

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Иркутское региональное отделение партии "Единая Россия" решило не выдвигать кандидата в мэры в пострадавшем от паводка городе Тулуне. Об этом в четверг сообщил секретарь реготделения Сергей Сокол на партийной конференции в Иркутске.

"В этом году есть территории, где мы предлагаем не выдвигать кандидатов [в мэры] от "Единой России". В каждом случае причины разные, они обусловлены специфичной внутриполитической обстановкой в муниципальных образованиях. Это Осинский район, Братск, Саянск и Тулун", - сказал он.