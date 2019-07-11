Врио главы Курганской области представил кандидатов в сенаторы от региона

ТАСС, 11 июля. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков представил трех претендентов на кресло сенатора от региона в случае победы на выборах. Среди кандидатов действующие представители региона в Совете Федерации Елена Перминова и Сергей Лисовский, а также замгубернатора Константин Ермаков, сообщили ТАСС в избирательном штабе Шумкова в четверг.

Ранее избирком Курганской области завершил прием документов кандидатов на выборы губернатора: процедуру выдвижения прошли представители трех политических партий и один самовыдвиженец.

"Вадим Шумков сдал документы на регистрацию в избирательную комиссию. Врио губернатора включил в число претендентов на должность сенатора от региона действующих представителей Курганской области в Совете Федерации Елену Перминову и Сергея Лисовского, а также заместителя губернатора - начальника финансового управления региона Константина Ермакова. Все кандидаты дали свое согласие", - сказал собеседник агентства.

Выборы губернатора пройдут 8 сентября. Президент России Владимир Путин 2 октября 2018 года назначил Вадима Шумкова врио главы Курганской области, до этого регион возглавлял Алексей Кокорин.

Сергей Лисовский с 29 июня 2004 года по настоящее время представляет в Совете Федерации Курганскую областную думу, является первым заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Переизбран в декабре 2010 и в сентябре 2014 года.

Елена Перминова была назначена сенатором в сентябре 2014 года, является заместителем председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам. До этого занимала должность заместителя губернатора - начальника финансового управления Курганской области. В этой должности сейчас находится третий кандидат на кресло сенатора - Константин Ермаков.