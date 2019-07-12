Политические партии готовы поддержать врио главы Севастополя в решении социальных проблем

"Единая Россия" настроена на конструктивную работу с Михаилом Владимировичем, тем более, что у нас есть успешный опыт взаимодействия с ОНФ. Новому руководителю досталось сложное наследство. Пора приступать к решению конкретных проблем, в первую очередь, социальных - у нас около 50 тыс. наказов, боль и надежда жителей города. Работу начнем без раскачки, и так слишком много времени потеряно", - сказал ТАСС депутат Госдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Саблин.

Ранее секретарь генерального совета партии, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак указывал, что "на развитие Севастополя выделяется огромное количество федеральных средств", однако сейчас по ряду объектов сорваны сроки строительства. Он подчеркнул, что всем представителям власти необходимо "на своем участке делать все возможное, чтобы развивать Севастополь", и заверил, что партия поддержит Развожаева и надеется на сотрудничество. При этом севастопольские единороссы неоднократно предлагали помощь в работе по проектам федеральной целевой программы Крыма и Севастополя и реализации национальных проектов, были созданы общественные советы для контроля за их реализацией.

Первый секретарь горкома КПРФ Василий Пархоменко заявил, что отставка Овсянникова не была для партии неожиданностью. "Конечно, уже навели справки [о Развожаеве], особенно про работу в Хакасии. Получили информацию, что человек контактный, умеет слушать и слышать. Все, что предлагается во благо города севастопольским местным региональным отделением, будет поддержано, что будет во вред - встретит противодействие", - отметил Пархоменко.

Координатор севастопольского городского отделения ЛДПР, депутат заксобрания Илья Журавлев заверил, что отделение партии готово сотрудничать с врио губернатора, если вектор развития города будет "направлен на улучшение жизни севастопольцев". Председатель регионального отделения "Справедливой России" Евгений Дубовик сообщил, что партия настроена на конструктивную работу с органами исполнительной и законодательной власти и "смена фамилий не особо волнует".

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен 38-летний Михаил Развожаев, который занимал должность руководителя исполкома ОНФ. В октябре 2018 года он был назначен врио руководителя Хакасии, а до этого с 2014 года был замглавы Минкавказа. В пятницу пройдет официальное представление Развожаева в Севастополе.