СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Севастополя отправлено в отставку после сложения полномочий губернатора Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Указ опубликован в субботу на сайте правительства региона.

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"Постановляю объявить об отставке правительства Севастополя с 12 июля", - говорится в указе губернатора.

Правительству поручено осуществлять свои полномочия до формирования нового состава, отмечается в документе.

Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Врио главы региона назначен 38-летний Михаил Развожаев, который занимал должность руководителя исполкома ОНФ. В октябре 2018 года он был назначен врио руководителя Хакасии, до этого с 2014 года был замглавы Минкавказа.

Развожаев прошел курсы кадрового резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС и стал 20-м выпускником, которому поручено руководство регионом.

В пятницу прошло официальное представление Развожаева в Севастополе. Выборы губернатора Севастополя могут быть назначены не раньше осени 2020 года.