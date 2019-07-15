Россия 16 июля в СБ ООН поднимет тему нарушения Украиной минских соглашений

ООН, 16 июля. /ТАСС/. Россия поднимет тему нарушения минских соглашений Киевом на запланированном на 16 июля заседании Совета Безопасности ООН, которое пройдет на фоне вступления на Украине в силу закона о государственном языке. Об этом в преддверии встречи заявил корреспонденту ТАСС заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы исходим из того, что в минских договоренностях есть пункт, в котором говорится о языковом самоопределении жителей Донбасса, - отметил он. - Получается, что этот закон нарушает их возможности гипотетически, если они вернутся в состав Украины, решать вопрос об их языковом самоопределении. С нашей точки зрения, это прямое нарушение Минских договоренностей. Именно этот вопрос мы и собираемся обсуждать".

Зампостпреда РФ напомнил, что Россия уже просила в срочном порядке созвать заседание по закону о языке 15 мая, однако тогда предложение было заблокировано. Против повестки проголосовали США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия. Ряд проголосовавших против стран объяснили такое решение неудачным временем для заседания, которое совпало с инаугурацией президента Украины Владимира Зеленского.

"Нам говорили: "Почему вы не подождете, пока закон вступит в силу?" - рассказал Полянский. - Зацепившись за это некоторое время назад, мы предложили перуанскому председательству провести такое заседание именно 16 июля, в день вступления закона в силу". Согласно процедуре Совета Безопасности, повестка заседания вновь будет вынесена на голосование, однако, так как тема уже стоит в плане совета на июль, в этот раз она, скорее всего, все-таки будет обсуждена.

"Мы попросим всех дать оценку этому закону и тому, насколько Украина нарушает минские договоренности, - добавил Полянский. - Ждем, что все дадут объективную оценку принятому закону". Он сообщил, что в качестве докладчиков по ситуации на Украине на заседании выступят заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло и верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.