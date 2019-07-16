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Закон о языке на Украине
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Небензя призвал СБ ООН дать беспристрастную оценку украинскому закону о госязыке

Российский дипломат заявил, что закон нарушает минские соглашения

ООН, 16 июля. /ТАСС/. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал СБ ООН дать беспристрастную оценку украинскому закону о языке, который нарушает минские договоренности, выступая на заседании Совета Безопасности по принятию на Украине закона о государственном языке.

"Мы ведем речь не против украинского языка, а о защите русского, искоренять который киевская власть принялась драконовскими средствами, - сказал он. - Документ, подписанный бывшим президентом Украины Петром Порошенко 15 мая прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации минских договоренностей, одобренную резолюцией СБ ООН 2200. Все мы должны дать беспристрастную оценку новоявленному украинскому закону".

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УкраинаРоссияНебензя, Василий АлексеевичЗакон о языке на Украине
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