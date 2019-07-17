Лавров: кризис в Персидском заливе ставит задачу создания стратегии стабилизации региона

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Обострение ситуации вокруг Ирана делает актуальной разработку стратегии долгосрочной стабилизации региона Персидского залива с участием всех заинтересованных сторон. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете Rheinische Post.

"В более широком плане хотел бы добавить, что нынешний кризис делает актуальной разработку согласованного стратегического видения путей долгосрочной стабилизации этого района мира, - сказал он. - Россия уже много лет предлагает заняться решением такой задачи на основе нашей концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива".

"Речь идет о налаживании равноправного взаимодействия всех заинтересованных сторон, включая "пятерку" постоянных членов Совета Безопасности ООН, Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества - с целью фазированного продвижения к разблокированию конфликтных ситуаций, разработке мер доверия и контроля, - продолжил глава МИД РФ. - В конечном итоге эти усилия должны привести к созданию целостной субрегиональной системы коллективной безопасности и сотрудничества с соответствующими механизмами и оргструктурами. В дальнейшем этот опыт можно будет использовать при построении общерегиональной посткризисной архитектуры Ближнего Востока".