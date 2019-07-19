Косачев: Москва должна добиваться соблюдения Ираном прав россиян на задержанном танкере

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия должна добиваться от Ирана соблюдения прав граждан РФ в случае подтверждения информации об их нахождении на задержанном британском нефтяном танкере Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом журналистам заявил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Необходимо оперативно проверить эту информацию, используя имеющиеся каналы связи с иранской стороной, а они налажены и эффективны. И если подтвердится - добиваться от иранской стороны безусловного соблюдения прав наших граждан - они не должны становиться заложниками геополитического противостояния западных стран с Ираном", - сказал Косачев.

Ранее судовладелец - шведская компания Stena Bulk - подтвердил ТАСС, что на борту танкера находятся трое россиян. В посольстве России в Иране сообщили, что проверяют данную информацию.

Агентство IRNA в пятницу информировало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил". По данным КСИР, танкер сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки. Глава МИД Великобритании Джереми Хант подтвердил, что в пятницу властями Ирана был также задержан прошедший Ормузский пролив танкер под либерийским флагом. По данным трекинг-сервиса Refinitiv речь идет о британском танкере Mesdar.

Отношения между Лондоном и Тегераном заметно обострились после того, как власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) 4 июля задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США, однако главный министр Гибралтара Фабиано Пикардо впоследствии подчеркивал, что данное решение власти Гибралтара приняли самостоятельно.