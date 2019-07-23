МИД РФ: России непонятна идея США о коалиции для патрулирования Ормузского пролива

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. США не связывались с Россией по их инициативе о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива, Москва предлагает свою концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Об этом заявил журналистам во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Нам никто ничего не предлагал. Обычно вступают в контакт, объясняют, что хотят, предлагают какие-то идеи, - сказал он. - Мы предлагаем нашу концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, сегодня ее в очередной раз презентуем, опубликуем. То, что предлагают американские коллеги, лично мне абсолютно непонятно".