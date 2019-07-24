Посольство России в КНДР предпринимает меры для урегулировании ситуации с задержанием суда

"В настоящее время идет выяснение обстоятельств произошедшего. Российское посольство находится в постоянном контакте с властями КНДР и руководством Северо-Восточной рыболовной компании. Посольство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки", - подчеркивается в заявлении, размещенном в среду на странице посольства в Facebook.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Пхеньяне принимает все необходимые меры для разрешения проблемы с задержанием КНДР российского судна "Сянхайлинь-8". Об этом говорится в официальном заявлении российского дипломатического представительства.

Уточняется, что на борту судна находились 17 членов экипажа, из которых 15 человек являются гражданами Российской Федерации, еще двое - граждане Республики Корея. "Все члены экипажа здоровы", - сообщили в посольстве.

Российское судно было задержано в ночь на 17 июля, когда оно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. По словам представителей МИД КНДР, его задержали за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР". В настоящее время оно находится в порту города Вонсан.

Рыболовное судно "Сянхайлинь-8" работает под российским флагом, оно построено в 2015 году. Дедвейт судна 180 тонн, длина составляет 37,86 м, ширина - 7,6 м. "Северо-восточная рыболовная компания" зарегистрирована на Сахалине, основным видом ее деятельности является рыболовство.