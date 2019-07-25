Источник: глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева

ЧИТА, 25 июля. /ТАСС/. Глава Ононского района в Забайкальском крае Ятур Танхаев, которого на прошлой неделе раскритиковал полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, подал в отставку. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в администрации района.

Вице-премьер Трутнев 16 июля во время совещания в Чите призвал отправить в отставку главу пострадавшего во время весенних пожаров Ононского района Ятура Танхаева, который ушел в отпуск.

"Заявление Танхаева с просьбой уволить его по собственному желанию передано сегодня в совет муниципального района", - сказал собеседник агентства.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края, сопровождавшихся ураганным ветром, 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов. Травмы получили 36 человек. Ущерб оценивается в 1 млрд рублей.