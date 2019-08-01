Рабочая группа рекомендовала ЦИК отклонить жалобу кандидата в Мосгордуму Серебрянской

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Рабочая группа Центризбиркома России по предварительному рассмотрению жалоб рекомендовала комиссии оставить без удовлетворения жалобу незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Серебрянской на отказ в регистрации.

"У кандидата [Юлии Серебрянской] 4327 подписей являются достоверными, что недостаточно для регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Предлагается оставить жалобу без удовлетворения", - сказал начальник правового управления ЦИК РФ Сергей Алешкин на заседании рабочей группы в четверг.

По результатам перепроверки рабочей группы Серебрянской были дополнительно зачтены 96 подписей, однако кандидату все равно недостает еще 180 достоверных подписей избирателей для регистрации. При этом по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, у Серебрянской еще остается время для дополнительной перепроверки более 600 недостоверных подписей. Окончательное решение комиссии будет принято в пятницу.

Ранее глава Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. Она заверила, что ЦИК готов тщательно проверить факты нарушений при регистрации кандидатов. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина уточняла, что решение Московской городской избирательной комиссии может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение десяти дней с момента поступления жалобы.

Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константину Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), Любови Соболь (43-й округ), Андрею Бабушкину (11-й округ), Елене Русаковой (37-й округ), Екатерине Игнатовой (14-й округ), Анастасии Брюхановой (42-й округ), Юлии Галяминой (9-й округ), Илье Яшину (45-й округ), Марине Лукьянец (40-й округ), Александру Руденко (42-й округ), Геннадию Гудкову (2-й округ), Ивану Кульневу (23-й округ), Зое Шарагатовой (4-й округ), Александру Соловьеву (3-й округ) и Эльмире Шагиахметовой (37-й округ). При этом городской избирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина и обязал избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу пересмотреть вопрос о его регистрации. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) было отложено рабочей группой, так как кандидат обратился в Мосгорсуд.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.