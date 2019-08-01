Эксперт: на смену классическому контролю над вооружениями придет более современный

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Эпоха классической формы контроля над вооружениями подошла к концу, но ей на смену придет адаптированный к современным реалиям формат поддержания стратегической стабильности. Такое мнение в четверг высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

На то, что именно к этому пункту в истории и подошли Россия и США, есть как объективные, так и субъективные причины, уверен эксперт. Ко вторым он относит конфронтационный характер политики США в отношении России и Китая, которая была выбрана Вашингтоном, а при администрации президента Дональда Трампа достигла если не апофеоза, то беспрецедентной напряженности. "США сделали все, чтобы серьезных переговоров по спасению ДРСМД не состоялось, и их курс на обеспечение свободы рук в области военной и ядерной политики не вызывает никаких сомнений. Он естественен в условиях той политики, которую Вашингтон проводит в отношении России и Китая", - продолжил политолог.

По словам эксперта, на сегодняшний день очевиден конец архитектуры стратегической безопасности, какой ее сформулировали и построили "отцы-основатели", хотя и развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и обреченность Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вовсе не означает конец стратегической стабильности как таковой. "Это вовсе не означает, что 1 марта 2021 года [срок действия СНВ-3 - до 5 февраля 2021 года] начнется ядерная война или неконтролируемая гонка вооружений. Ведь уже когда подписывался договор СНВ-3, российская сторона специально заявляла, что это последний подобного рода двусторонний договор с США, а новые соглашения по контролю над вооружениями должны быть иными и должны учитывать, как тогда говорилось, другие факторы, влияющие на стратегическую стабильность", - подчеркнул Суслов.

"Эпоха классического контроля над вооружениями, которая носила двусторонний характер и включала в себя только очень малое число вооружений, только ядерные боеголовки на баллистических ракетах большой дальности, закончилась", - сказал он.

Объективной причиной же Суслов назвал фундаментальное изменение стратегического ландшафта, которое произошло за последние несколько десятилетий и продолжает происходить. Это изменение включает в себя формирование ядерной многополярности и постепенное стирание граней между ядерными и стратегическими неядерными вооружениями, когда стратегические неядерные вооружения способны нанести обезоруживающий удар, сопоставимый с возможностями ядерной атаки, а также экономический, гуманитарный ущерб.

Кроме того, стратегическая ситуация становится столь многомерной, сложной, что принцип паритета в ограничивающих вооружения договорах становится невозможным. "В новых условиях, когда есть высокоточные неядерные вооружения, которые не ограничены вообще никем, когда есть киберсредства, с помощью которых можно нанести очень серьезный экономический и военный ущерб другому государству, когда можно атаковать спутники, включенные в систему предупреждения ядерного нападения и тому подобное. В таких условиях паритет и баланс рассчитать в принципе невозможно: мы не можем рассчитать сколько ракет "Булава" стоит один "Посейдон", условно говоря. Это обессмысливает продолжение традиционной системы контроля над вооружениями", - сказал он.

Будущее же контроля над вооружениями, по мнению Суслова, за многовекторным подходом, который будет предусматривать переговорные треки по всем видам вооружений от стратегических ядерных и неядерных до кибертехнологий и космических вооружений.

Договоры уходящей эпохи

В декабре 2018 года США выдвинули России ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. Москва отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров. Всю предоставленную информацию, включая презентацию этой ракеты иностранным военным атташе, США и страны НАТО проигнорировали.

1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения ДРСМД, которая рассчитана на шесть месяцев. В связи с решениями американского правительства Россия тоже приостановила участие в Договоре. Со 2 августа он утратит силу.

Подписанный Москвой и Вашингтоном в 2010 году СНВ-3 в 2010 году предусматривает сокращение обеими сторонами своих стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение десяти лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.