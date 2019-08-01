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Выход США и России из ДРСМД

Рябков: Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД

По словам дипломата, вопрос о договоренностях с повестки дня не снят

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Москва предлагает США и НАТО по аналогии с РФ объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

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Говоря о возможности возвращения к договоренностям по контролю над такими системами, дипломат отметил, что "вопрос о договоренностях никто не снимает с повестки дня".

"Мы новые переговоры американцам не предлагаем, об этом было ясно сказано президентом Российской Федерации 2 февраля текущего года, - обратил внимание Рябков. - Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности как наш, как тот мораторий, который был объявлен Владимиром Путиным, заявившим, что до появления у американцев в том или ином регионе подобных средств Россия будет воздерживаться от размещения соответствующих наших систем, когда они у нас появятся".

США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американская администрация также пригрозила, что Вашингтон через 6 месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, якобы касающиеся этого договора. США настаивали прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, превышает установленную договором. В связи с решениями американского правительства Россия тоже приостановила участие в ДРСМД.

Со 2 августа ДРСМД утрачивает силу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРябков, Сергей АлексеевичВыход США и России из ДРСМД
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