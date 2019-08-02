Слуцкий: разрыв ДРСМД сам по себе не означает критического ослабления безопасности России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе США не означает, что безопасность России критически ослабнет, РФ обладает новейшими системами вооружений. Такое мнение в своей статье, опубликованной в пятницу в " Российской газете ", выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, "прекращение действия ДРСМД само по себе не означает критического ослабления безопасности России". "Надежное ядерное сдерживание обеспечено на годы вперед. Новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковые, гарантируют способность уничтожить потенциального противника вне зависимости от количественных параметров американских ядерных ракет и систем ПРО", - пишет Слуцкий.

Депутат полагает, что "опасность новой гонки ядерных вооружений на Россию не должна распространиться". В то же время, отмечает глава комитета, "если же Вашингтон приступит к развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", то это может привести к гонке вооружений между США и Китаем.

Слуцкий также призвал воспринимать разрыв ДРСМД "как повод для начала серьезной работы по укреплению стратегической стабильности в новых военно-стратегических условиях". По его мнению, в этой работе следует учитывать фактор третьих ядерных держав, не только Китая, но Великобритании и Франции, а также "постепенное отмирание договоров о сокращении ядерных вооружений".

Возможный сценарий конфликта

"Учитывая все эти составляющие, нам, во-первых, необходимо продолжать договариваться с США о неразмещении ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе, особенно в странах ЦВЕ (Центральная и Восточная Европа) и Балтии. При ином сценарии существенно увеличиваются угрозы глобального ядерного конфликта", - продолжил Слуцкий.

Он подчеркнул, что "Вашингтону пора отказаться от иллюзий, что военное столкновение возможно будет ограничить сугубо европейским театром действий". "В случае атаки на Россию с территории европейских стран - участниц НАТО ответный удар последует не только по Европе, но и по центру принятия решений, то есть США", - указал депутат.

Вместе с тем он констатировал, что развал ДРСМД "наносит серьезный удар по стратегической стабильности". Он напомнил, что подлетное время ракет средней и меньшей дальности из Польши или стран Балтии до России "настолько короткое (порядка 4 минут), что Москва будет вынуждена в этом случае взять на вооружение доктрину упреждающих ударов". "И здесь существенно превышается риск ядерного конфликта по ошибке", - добавил Слуцкий.

Продление ДСНВ

Слуцкий также призывал добиваться продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) - "единственного на сегодняшний день механизма, регулирующего правила игры в области ядерных вооружений и обеспечивающего режим транспарентности и предсказуемости". При это парламентарий призывает не идти на уловки Вашингтона по подключению к этим переговорам Китая, который не проявляет в этом заинтересованности.

Более того, добавил Слуцкий, "со стороны Вашингтона такая линия выглядит как попытка заблаговременно оправдать собственную неясную позицию по СНВ-3".

"Необходимо также пресекать навязывание России в качестве условия пролонгации ДСНВ сделки по тактическому ядерному оружию. Она приведет лишь к одностороннему разоружению России и образованию серьезного военного дисбаланса в пользу НАТО", - добавил Слуцкий.