Посольство РФ: подготовка к заседанию Межправсовета ЕАЭС в Киргизии идет в штатном режиме

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Подготовка к заседанию Межправительственного совета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое должно пройти 9 августа в городе Чолпон-Ата, идет в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе российского посольства в Киргизии.

"Подготовка идет в штатном режиме. Рабочие группы работают в штатном режиме", - сказал пресс-секретарь дипмиссии Виктор Харченко.

В новость были внесены изменения (09:29 мск) — передается с уточнением названия населенного пункта в первом предложении — Чолпон-Ата.