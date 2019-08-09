Бюджет выборов депутатов в Мосгордуму седьмого созыва превысил 810 млн рублей

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Бюджет выборов депутатов в столичный парламент в 2019 году был увеличен в связи с закупкой дополнительных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и в итоге превысил 810 млн рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"В бюджете города Москвы на выборы в этом году было заложено 612 млн рублей, но по предложению мэра Москвы мы сейчас закупаем еще тысячу КОИБов образца 2017 года. Всего будет 2 тыс. КОИБов на 3,6 тыс. избирательных участках в Москве. Дополнительные деньги выделены на их закупку и использование, всего порядка 200 млн рублей в результате торгов: боролись несколько компаний, и цена снизилась", - сказал Горбунов.

Он уточнил, что на избирательных участках, не оборудованных комплексами обработки бюллетеней, будут использоваться протоколы с QR-кодом, что уже было успешно опробовано в 2018 году на выборах президента и мэра. По его словам, использование QR-кода ускоряет ввод протоколов в систему "ГАС-выборы". Также новшество исключает человеческий фактор, допуск ошибок оператором при подсчете протоколов.

"Много лет подряд мы уходим от увеличения запаса бюллетеней. Обычно рекомендуем печатать 90% от числа избирателей, основываясь на ожидаемой явке. Это позволяет немного экономить. Напечатаем порядка 7 млн бюллетеней. Мы выбрали Подольскую типографию - она дала нам цену ниже. Накануне выборов, в субботу, бюллетени заберут территориальные комиссии, проведут с участковыми комиссиями заранее подсчет, проверят на брак", - добавил глава столичного избиркома.

Безопасность на выборах

"Как и всегда, безопасность на избирательных участках будет обеспечена силами полиции и Росгвардии. Мы работаем в тесном контакте, наши представители включены в соответствующие штабы. Участки будут обследованы и кинологами, и по линии МЧС на предмет пожарной безопасности. На участках будут дежурить медики", - отметил Горбунов.

Он также сообщил, что на выборах в Мосгордуму будет организовано видеонаблюдение на всех избирательных участках и в территориальных комиссиях. Исключение составят только "закрытые участки", откуда по этическим соображениям видеонаблюдение транслировать нельзя: из больниц и мест временного заключения под стражу.

"Число голосующих в местах временного пребывания будет опубликовано на сайте столичного избиркома накануне выборов. Также на выборах в Мосгордуму предусмотрено досрочное голосование, которое по закону проводится не ранее, чем за 10 дней", - сказал председатель Мосгоризбиркома.

Он добавил, что на всех участках будет оказано содействие москвичам с ограниченными возможностями. Инвалидам помогут прибыть на места голосования волонтеры и сотрудники УИК, а доставку при необходимости обеспечит социальное такси по предварительным заявкам. Также в столице традиционно будет организовано голосование на дому и в больницах.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.