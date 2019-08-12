ЦИК: избирательную кампанию в Москве могут отменить только в судебном порядке

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Избирательная кампания по выборам депутатов Мосгордумы 8 сентября может быть прекращена только в судебном порядке. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в понедельник.

"Избирательная кампания в Москве может быть прекращена исключительно в судебном порядке в случае отмены решения Мосгордумы о назначении выборов", - отметили в ЦИК. "При этом основаниями для такой отмены могут являться нарушения, связанные с процедурой принятия этого решения. На сегодняшний день решение о назначении московских выборов в суде не оспаривается", - говорится в сообщении.

Ранее незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин направил письмо главе ЦИК с просьбой отменить выборы в столичный парламент и перенести их на конец осени.