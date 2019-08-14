Путин обсудит с Ниинистё 21 августа отношения России и ЕС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 21 августа встретится в Хельсинки со своим финским коллегой Саули Ниинистё и обсудит отношения России и Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров планируется обсудить ключевые темы двустороннего сотрудничества, а также рассмотреть ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, в том числе - отношения России с Европейским Союзом в контексте текущего председательства Финляндии в Совете ЕС", - говорится в сообщении пресс-службы.

Путин совершит рабочий визит в Финляндию 21 августа по приглашению Саули Ниинистё. Переговоры пройдут в Хельсинки.

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