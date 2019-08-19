Путин прибыл в Марсель, откуда направится в летнюю резиденцию Макрона на переговоры

МАРСЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в Марселе. Далее российский лидер на вертолете переместится на средиземноморское побережье Прованса, в городок Борм-ле-Мимоза департамента Вар, где расположена летняя резиденция президента Франции Эмманюэля Макрона - форт Брегансон. Старинный форт, повидавший в своих стенах немало мировых лидеров, впервые в своей истории станет местом встречи Путина и Макрона.

Как рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, на повестке дня - обсуждение не только двусторонних отношений. Особое значение российская сторона придает развитию отношений РФ с Евросоюзом на фоне обновления руководящего состава европейских органов управления. Он отметил, что эту тему Путин планирует затронуть сам, тем более, что Россия уже неоднократно выражала готовность интенсифицировать политический диалог с Европой. По словам Ушакова, с учетом председательства Франции в Совете Европы на предстоящих переговорах вероятнее всего будут также обсуждены вопросы, касающиеся участия России в различных мероприятиях по линии Совета.

Лидеры России и Франции также побеседуют по широкому кругу острых вопросов международной повестки дня. В частности, Ушаков отметил, что речь пойдет о ситуации в Ливии, Сирии, на Украине и в Иране. Он рассказал, что планируется обсудить перспективы проведения нового саммита в "нормандском формате". Однако, несмотря на смену руководства Украины и неоднократные инициативы Франции в ближайшей перспективе провести такую встречу, Россия считает целесообразным сбор "нормандской четверки" только при условии его заблаговременной проработки с тем, чтобы по итогам выйти на конкретные политические результаты, а не собираться впустую.

Что касается вопроса сирийского урегулирования, то Путин и Макрон получат возможность обсудить проведение нового четырехстороннего саммита по Сирии. Не теряет актуальности и ситуация, складывающаяся вокруг Ирана и его ядерной программы.

Париж придает особое значение диалогу с Москвой. Беседа президентов состоится за пять дней до саммита Группы семи, в котором председательствует Франция и, как подчеркнул Ушаков, станет логичным продолжением регулярных контактов между Путиным и Макроном.