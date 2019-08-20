Первый заместитель главы Димитровграда возглавил город

УЛЬЯНОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Депутаты городской думы Димитровграда Ульяновской области на внеочередном заседании избрали главой города Богдана Павленко. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской думы.

Ранее Павленко занимал пост первого заместителя главы Димитровграда.

"На внеочередном заседании городской думы 20 августа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, при тайном голосовании избран глава города Димитровграда Ульяновской области. Им стал Павленко Богдан Сергеевич", - отмечается в сообщении.

По итогам проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Димитровграда было определено семь кандидатов. В их числе, кроме Павленко, были пенсионер МВД Сергей Терентьев, заведующая отделом Центра дополнительного образования детей города Елена Зорова, руководитель аппарата администрации города Александр Малюгин. Среди претендентов на этот пост также были консультант бюджетного департамента Пенсионного фонда Российской Федерации Евгений Соловьев, заместитель главы города Николай Галактионов, депутат Заксобрания региона Матвей Володарский. Во вторник все они выступили перед депутатами с программами своей предстоящей деятельности и ответили на вопросы.

В пресс-службе правительства Ульяновской области ТАСС сообщили, что глава региона Сергей Морозов поздравил Павленко по телефону с избранием на должность главы Димитровграда. В ответ Павленко пообещал работать на благо области.

Выборы в городе долгое время не могли состояться. Димитровградский городской суд в феврале признал незаконным решение городской думы от 23 января 2019 года об избрании главой города временно неработающего Павла Архипова после иска губернатора региона Сергея Морозова об оспаривании этого решения. За Архипова проголосовали 25 депутатов из 28 присутствовавших на заседании, но при этом по итогам заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур ни один из претендентов не набрал достаточного количества голосов для признания кандидатом на замещение должности.