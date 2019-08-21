Путин: Москва рассчитывает, что новое руководство ЕС проявит настрой на партнерство с РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что новое руководство Евросоюза проявит позитивный настрой на партнерство с Россией. Такое мнение российский лидер высказал по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

"Заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом, - сказал Путин. - Рассчитываем, что новое руководство Евросоюза в свою очередь проявит позитивный настрой на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений с нашей страной".

По словам президента РФ, разговор также касался и взаимодействия по линии Совета Европы. "Ценим, что финские партнеры содействовали положительному решению вопроса о возвращении прав российской парламентской делегации в полном объеме и без изъятий", - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что России и Совету Европы нужно непредвзято относиться друг к другу и вместе решать возникающие вопросы. При этом он заявил, что РФ не рвется в СЕ.