Захарова сравнила дискуссию о возможной покупке Гренландии США с присоединением Крыма к РФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела параллель между обсуждением возможной покупки острова Гренландия Соединенными Штатами у Дании и присоединением Крыма к России. По ее словам, отстаивание права на самоопределение в том и в другом случае встречают разную реакцию западных государств.

В частности, Захарова процитировала позицию королевской семьи Дании о том, что судьбу острова должны решать его жители. "Оказывается, в идеологии и в политических предпочтениях, что касается геополитики, у нас очень много общего с той же самой Данией", - сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". "Я не могу понять, почему же в 2014 году эта концепция показалась западным странам неправильной?" - задалась вопросом дипломат.

Она подчеркнула, что РФ реализовала право жителей Крыма решать вопрос о принадлежности их территории, но реакция Запада была принципиально иной.

"Мы сделали действительно все цивилизованно. Речь шла о результатах, итогах референдума в Крыму. Права людей нарушались десятилетиями, итоги были восприняты, и эти итоги так же были переподтверждены в ходе состоявшихся в Крыму <...> дальнейших выборов президента и других выборов, которые там проходили", - отметила она.

В воскресенье американский президент Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались от идеи обсуждать продажу автономии. Во вторник Трамп сообщил, что отложил запланированный визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Такое решение вызвало у датских политиков негативную реакцию.

Гренландия является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.