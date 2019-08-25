Кириенко назвал появление подписи "Крым. Россия" в The Guardian прорывом здравого смысла

СУДАК /Республика Крым/, 25 августа. /ТАСС/. Появление подписи "Крым. Россия" к фото с фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" в британской The Guardian стало прорывом здравого смысла на Западе. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель организационного комитета фестиваля Сергей Кириенко в интервью, полная версия которого будет опубликована в понедельник.

Газета поместила снимок с фестиваля, сделанный фотокорреспондентом ТАСС Сергеем Мальгавко, в топ-20 лучших снимков дня с подписью: "Крым, Россия. Гости посещают 5-й фестиваль "Таврида-АРТ" недалеко от города Судак". Однако позднее слово "Россия" из подписи снимка удалили.

"Метания газеты говорят о торжестве здравого смысла, просто он пока торжествует не всегда, а "прорывами", потом включается политическая цензура. Но это же очевидно: Крым - это Россия. Я считаю, что это важная вещь, это такой "эффект "Тавриды", когда меняется язык разговора между людьми в разных странах - мы все переходим на особый язык культуры", - сказал Кириенко.

Он отметил, что язык культуры "взламывает барьеры, создаваемые политическими решениями".

"Я понимаю, что происходит: подпись под фото о "Тавриде" писала не редакция политических новостей, а фотослужба или редакция культуры, для которой гораздо важнее, что для огромного количества молодежи открываются новые возможности. Для великих деятелей культуры границ не существует. Наверное, для грамотных и профессиональных журналистов из культурного отдела The Guardian их тоже не существует, для них гораздо важнее содержание. Но потом прошло какое-то время, и включилась политическая редакция", - пояснил собеседник.

Он назвал ситуацию со сменой подписи смешной. И подчеркнул, что несмотря на правку, "все увидели: может быть, их и заставили поменять заголовок, но они-то знают, что Крым - это Россия".

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. Он собрал на одной площадке более 50 тыс. человек, среди которых 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран.