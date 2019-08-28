Посольство РФ: в стремлении к диалогу законодателям США следовало принять коллег из России

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Американские законодатели должны были давно принять в Вашингтоне своих российских коллег из Федерального собрания, если бы они на самом деле стремились к развитию равноправного межпарламентского диалога. Об этом заявила во вторник пресс-служба посольства России в США, комментируя слова американского сенатора-демократа Криса Мерфи (от штата Коннектикут), который утверждал, что ему было отказано в получении въездной визы в РФ.

Ранее с аналогичным утверждением выступил также сенатор Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин). "Сказанное нами ранее в связи с высказываниями сенатора Джонсона в полной мере относится и к сенатору Мерфи. Если американские законодатели были бы сторонниками развития равноправного межпарламентского диалога с Россией, они бы давно приняли своих коллег из Федерального собрания Российской Федерации на Капитолии", - говорится в заявлении.

"Что касается мифа об "изоляции" России, озвученного сенатором Мерфи, то красноречивее всего ему ответит карта, на которой отмечены участники Межпарламентского союза - старейшего форума законодателей, объединяющего в настоящий момент представителей 179 государств (законодатели США не являются его участниками - прим. ТАСС)", - добавили в пресс-службе.

Не диалог, но конфронтация

Ранее в посольстве заявили, что Джонсон не обращался в российское диппредставительство в Вашингтоне и не информировал его о своих планах посетить РФ. Как заявили российские дипломаты, "безосновательность обвинений сенатора Джонсона в адрес России не оставляет сомнений - он готов не к диалогу, а настроен на конфронтацию". "В привычной для этого политика русофобской манере он искажает внешнюю политику России, допускает грубые выпады. Вряд ли на такой основе можно серьезно относиться к его утверждениям о якобы намерениях по восстановлению прямого диалога с российскими парламентариями", - отметили в диппредставительстве.

"Мы давно призываем США вывести законодателей из любых ограничений на поездки, как первый шаг по отмене "черных" списков", - подчеркнули в посольстве.

Планы американских законодателей

Ранее американские законодатели заявили, что рассчитывали отправиться в РФ в составе двухпартийной делегации Конгресса США. При этом Джонсон в своем заявлении указал, что намеревался провести консультации с рядом российских должностных лиц, американских бизнесменов и организаций гражданского общества.

В свою очередь, CNN сообщила во вторник, что в двухпартийную делегацию входит и сенатор-республиканец Майк Ли (от штата Юта). У него, как отмечала телекомпания, проблем с получением российской визы не было. Как сообщили ТАСС в пресс-службе законодателя, Ли планирует поездку в Россию для встречи послом США в Москве Джоном Хантсманом, при этом все необходимые документы законодатель уже предоставил и ожидает одобрения своего запроса со стороны российских властей, однако въездную визу пока не получил.

Представитель законодателя Конн Кэрол не предоставил детали поездки американских законодателей в РФ, в том числе даты, повестку дня визита и данные о составе делегации.

Как сообщили ТАСС во вторник в МИД РФ, сенатор Джонсон не обращался за визой в Россию, он находится в российском стоп-листе. В российском внешнеполитическом ведомстве заявления сенатора назвали "манипуляцией информацией". Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил во вторник журналистам, что в Госдуме не планировали в ближайшей перспективе принимать делегации сенаторов и конгрессменов из США.