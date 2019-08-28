Захарова заявила, что договоренностей о визите сенаторов США и запросов на визы не было

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Москва и Вашингтон не достигали конкретных договоренностей по визиту в Россию группы американских парламентариев, в том числе по выдаче им виз. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В предварительном порядке американская сторона поставила вопрос о возможности проведения визита группы законодателей из США в начале сентября. Каких-либо конкретных договоренностей по организации визита, подачи документов и тем более заявок не было. Не "так сказать не было", а не было от слова совсем. То есть в принципе не было", - сказала она.

По словам Захаровой, из Вашингтона не поступало запросов ни на официальные встречи, ни на выдачу въездных виз. Она напомнила о заявлениях американских сенаторов Рона Джонсона и Криса Мерфи, которые обвинили Россию в срыве их поездки вместе с группой законодателей. "Складывается впечатление, что оба сенатора хотели просто раздуть скандал. Скандал нужно было раздуть на пустом месте. Для чего - сказать сложно", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ указала на то, что оба американских политика осведомлены, что находятся в стоп-листе, который был сформирован в ответ на санкции США в отношении членов Федерального собрания РФ.

По словам Захаровой, российские парламентарии готовы к равноправному диалогу с американскими конгрессменами. "Мы знаем о том, что российские парламентарии готовы к диалогу с коллегами из США, но, безусловно, исключительно и только на основе равноправия и взаимности", - отметила она.