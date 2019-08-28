Захарова считает, что США вправе предлагать Дании продать Гренландию

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. США имеют право предлагать Дании продать Гренландию. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

"Два государства являются суверенными, они могут друг другу делать различные предложения, на них реагировать, отказываться, принимать соответствующие решения. Это их право", - сказала она.

При этом Захарова выразила удивление в связи с заявлением членов королевской семьи Дании о том, что решать судьбу Гренландии должны сами жители этого острова. "У меня один только вопрос: почему то же самое мы не слышали примерно пять лет назад (применительно к Крыму - прим. ТАСС)?" - задалась вопросом дипломат.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в приобретении Гренландии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. В результате Трамп отложил запланированный визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии.

Гренландия - автономная территория в составе Дании. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.