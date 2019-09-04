В Госдуме готовы вести диалог с Deutsche Welle на территории России

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ приветствует готовность германской медиакомпании Deutsche Welle (DW, "Немецкая волна") к диалогу, но подчеркивает, что он должен вестись на территории РФ.

"Если к "Немецкой волне" пришло понимание, что необходим диалог, то мы это можем только приветствовать, - сказал журналистам в среду глава комиссии, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. - Ведь отсутствие диалога приводит к конфликту". "Мы исходим из того, что задача комиссии - защищать закон и интересы нашей страны", - напомнил он.

"Что касается их предложения о поездке в Бонн или Берлин - все вопросы, которые мы разбираем на комиссии, касаются России, а не Германии, - акцентировал внимание глава комиссии. - И факты вмешательства были во внутренние дела нашей страны, а не Германии". "Так что диалог надо вести на территории Российской Федерации. А достопримечательности немецких городов мы осмотрим, когда будет время и подходящая ситуация", - заключил он.

Глава (индендант) германской медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург ранее заявил о готовности к диалогу с комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, указав при этом на необходимость договориться о рамочных условиях такого диалога. По словам Лимбурга, слова которого привела пресс-служба компании в ответ на запрос ТАСС, приглашение для участия в заседании комиссии шеф-редактора московского бюро Deutsche Welle "не является правильным путем для обмена мнениями".

До этого глава администрации генеральной дирекции телерадиокомпании Йоханнес Хоффманн в письме на имя Пискарева заявил, что представители Deutsche Welle не будут участвовать в заседаниях комиссии, так как телерадиокомпания является субъектом публичного права Федеративной Республики Германия и для этого нет "правовой возможности". Хоффманн при этом пригласил Пискарева в Бонн или Берлин на встречу "для более детального обсуждения" вопросов, которые комиссия ставит перед Deutsche Welle.