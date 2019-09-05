Посольство РФ требует, чтобы США отозвали запрос на экстрадицию Коршунова

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Задержанный в Неаполе сотрудник Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Об этом сообщается в четверг на сайте Министерства юстиции США.

Как отмечает ведомство, соответствующие обвинения были выдвинуты против Коршунова, а также гражданина Италии Маурицио Паоло Бьянки 21 августа.

Согласно американскому законодательству, сговор с целью кражи коммерческой тайны грозит десятью годами лишения свободы, отмечает Минюст.

По данным ведомства, Бьянки ранее работал директором на дочернем предприятии американского производителя авиационных двигателей GE Aviation ("Джи-и авиэйшн") и отвечал за бизнес в Китае, России и Азии. Позже он перешел в компанию Aernova ("Эйронова") в Италии.

Aernova и "ОДК-Авиадвигатель", входящая в структуру ОДК, якобы заключили контракт. "Предполагается, что в период между 2013 и 2018 гг. Бьянки от имени Коршунова нанимал действующих и бывших сотрудников итальянского дочернего предприятия GE Aviation для консалтинговых услуг, связанных с дополнительными редукторами для реактивных двигателей", - поясняет Минюст. Как утверждает ведомство, в технических заданиях работников при этом обычно указывалось, что "владельцами патента и интеллектуальной собственности, полученной в результате работы, является <...> Министерство промышленности и торговли РФ".

"В ходе консультаций работники, как предполагается, использовали принадлежащие GE Aviation коммерческие секреты для составления технического отчета", - уточняет ведомство. Коршунов, по мнению американских властей, в 2013 году на авиасалоне в Ле-Бурже и в 2104 году в Милане встречался с консультантами для обсуждения их отчетов. Коршунов, как заявляет Минюст, организовывал и оплачивал эти встречи.

Задержание Коршунова

Как ранее сообщили в МИД России, 30 августа в аэропорту Неаполя был арестован гражданин России Александр Коршунов на основании международного ордера, выданного США. Сотрудники посольства РФ в Италии получили консульский доступ к задержанному. Какие конкретно обвинения предъявляются россиянину, тогда не сообщалось. В российском МИД назвали подобные действия примером недобросовестной конкуренции.

Коршунов является директором по развитию бизнеса ОДК. По неподтвержденным данным, менеджер прибыли Италию в отпуск.