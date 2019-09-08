Явка на 10 утра на выборах в Челябинской области составила 5,67%

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Явка по состоянию на 10 утра на муниципальных и губернаторских выборах в Челябинской области превысила явку на аналогичных выборах 2014 года и составила 5,67%, сообщил журналистам председатель областного избиркома Сергей Обертас.

Единый день голосования в России. История и даты

"Первая отсечка - явка на 10 утра. Она составила 5,67%. У нас в списке 2 млн 599 тыс. 639 избирателей. Любой старт хороший", - сказал Обертас.

Предыдущие выборы губернатора Челябинской области проходили в сентябре 2014 года. В них могли принять участие 2 млн 720 тыс. 414 избирателей. Явка на 10 часов составила 4,62%.

В областном избиркоме добавили, что более 20 обращений уже поступили на горячую линию избирательной комиссии Челябинской области, все они прошли проверку, ни один вопрос не подтвердился.

В Единый день голосования, 8 сентября, в Челябинской области проходят выборы губернатора региона и выборы в органы местного самоуправления. По данным областного избиркома, начали работу 2296 избирательных участков (на предыдущих выборах губернатора в 2014 году работало 2275 избирательных участков).

В выборах губернатора Челябинской области участвуют пять кандидатов: Константин Нациевский от КПРФ, Виталий Пашин от ЛДПР, Алексей Севастьянов от партии "Гражданская сила", Сергей Смышляев от партии "Родина", врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве самовыдвиженца. В 2014 году было четыре кандидата.