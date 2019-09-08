Голосование завершилось почти во всех регионах Сибири. Как сообщила журналистам председатель горизбиркома Новосибирска, где прошли выборы мэра, Тамара Краткая, по состоянию на 18:00 (14:00 по мск) существенных нарушений обнаружено не было.

ТАСС, 8 сентября. Голосование на Дальнем Востоке и в большинстве регионов Сибири завершилось, сейчас идет подсчет голосов избирателей. На Урале, в центральных и западных регионах страны голосование продолжается. Причем, условия созданы даже для тех избирателей, которым трудно попасть участки - инвалидов, пожилых людей и дачников. Благодаря этому проголосовать смогла даже 105-летняя жительница Курганской области.

В Курганской области в выборах главы региона приняла участие одна из самых пожилых избирателей Таисья Смирнова, которой 7 октября исполнится 105 лет. Члены участковой избирательной комиссии навестили пенсионерку по ее заявлению для того, чтобы она смогла проголосовать на дому.

Продолжается голосование на Урале. В пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, где выбирают главу региона, ТАСС сообщили, что в регионе активно голосуют маломобильные избиратели. Для людей с ограниченными возможностями на участках есть брошюры с информацией о кандидатах, напечатанной увеличенным шрифтом и шрифтом Брайля. На шести участках работают сурдопереводчики, 60 оборудованы кабинами для маломобильных граждан.

В Республике Алтай выбирали главу региона. "В 20:00 (16:00 мск) у нас закрылись все 236 избирательных участков, сотрудники участковых комиссий приступили к подсчету голосов. Для нашего региона очень достойная явка (на 18:00 она составила 44,21% - прим. ТАСС). По итогам явка вряд ли превысит 50%", - сказал журналистам председатель избирательной комиссии республики Дмитрий Степанов.

Голосование на выборах губернатора Липецкой области проходит в том числе в областной клинической больнице, детской областной клинической больнице и перинатальном центре. Заявки получены от более чем от 500 медиков и пациентов. "Если пациент может прийти сам, то он идет голосовать, если нет, то к нему приходят члены избирательной комиссии с ящиком для голосования", - уточнили в территориальном избиркоме, к которому относятся участки, открытые в медучреждениях.

Как сообщили в пресс-службе администрации Астрахани, на всех избирательных участках на территории города приняты дополнительные меры для комфортного голосования всех групп граждан. В частности, для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали специальные парковочные места, вспомогательные перила. "Кроме того, для маломобильных граждан на ряде избирательных участках обустроены пандусы, а для слабовидящих людей ступени, ведущие к дверям участка, маркированы контрастной лентой. На участках, которые размещаются на втором и третьем этажах зданий, дежурят волонтеры", - уточнили в пресс-службе.

В Севастополе, где в начале сентября еще держится жара и многие в выходные уехали в пригород, чтобы отдохнуть на пляже или на даче, в этом году действует программа "Мобильный избиратель". В этом году возможностью сменить участок воспользовались 1857 человек из 320 тыс. потенциальных избирателей на выборах в Заксобрание Севастополя.

Выборы для казаков Ставрополья

В Ставропольском крае, где в воскресенье выбирают губернатора, охрану общественного порядка обеспечивают в том числе, казачьи дружины. "У нас охрана общественного порядка осуществляется казачьими патрулями и общественными дружинами. Те казаки, которые несут охрану общественного порядка, сразу с утра проголосовали и заступили на дежурства", - сообщил атаман Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего войска Сергей Пальчиков.

Председатель парламента КБР Татьяна Егорова проголосовала на выборах депутатов парламента шестого созыва региона на избирательном участке номер 147 в Нальчике, она пришла на голосование вместе со своей семьей. "Сегодня очень важный день, жителям республики, нашим избирателям предстоит сделать выбор того курса, который во многом определит приоритетные направления развития республики на ближайшие пять лет", - сказала она журналистам.

Готовят с шеф-поваром и поют песни

В СЗФО единый день голосования сопровождается культурной программой: в Череповце (в Вологодской области выбирают губернатора) проходит гастрономический фестиваль, где можно попробовать местную продукцию, научиться готовить по рецептам от лучших шеф-поваров города.

В Мурманской области, где проходят выборы губернатора и депутатов муниципальных советов, на избирательных участках организована торговля выпечкой, а на отдельных площадках - концертные программы. "На участках проходят выступления с песнями и танцами, особенно много таких на юге области", - сказал ТАСС председатель облизбиркома Антон Богомолов.

На нескольких избирательных участках в Новгородской области, где выбирают депутата Госдумы от региона, юные спортсмены федерации каратэ вместе с инструкторами продемонстрировали для избирателей показательные выступления.

Высокая явка

Активно голосуют на выборах жители ПФО. Так, на выборах главы Башкирии к 15:00 (13:00 мск) явка составила 42,65%, при этом самые высокие показатели демонстрируют жители сельской местности, где показатель приближается к 50%. В Оренбургской области активность на голосовании почти такая же, как и на предыдущих губернаторских выборах пять лет назад - к 13:00 мск там проголосовал каждый четвертый избиратель (27,95%). Наблюдатели в этих регионах отмечают отсутствие серьезных нарушений при проведении голосования и массовых жалоб. В Башкирии и Оренбургской области работают "горячие линии", на которые в большинстве случаев обращаются избиратели, чтобы уточнить место голосования, либо технические моменты, связанные с выборным процессом.