Эксперты назвали выборы главы Мурманской области прозрачными и открытыми

Как отметил политтехнолог Григорий Казанков, открытой была вся выборная кампания. "Выборы прозрачные, не только в смысле голосования, но и всей кампании. Среди кандидатов оказались все наиболее известные политики Мурманской области", - сказал он.

По его мнению, это стало возможным благодаря позиции властей региона во главе с врио губернатора Андреем Чибисом. "Заслуга власти Мурманской области, что помогли с прохождением муниципального фильтра - за кандидатов от других партий отдавали голоса и единороссы. Думаю, это наиболее открытая, конкурентная кампания. Это видно по деятельности кандидатов, которые боролись", - сказал эксперт, назвав такую открытость и причиной высокой относительно прошлых выборов явки избирателей.

Его поддержал и профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев. "В Мурманской области никаких не зафиксировано серьезных нарушений. Выборы абсолютно лигитимные, прозрачные", - сказал он.

Это подтверждают и данные областной избирательной комиссии. Как рассказал журналистам ее председатель Антон Богомолов, в ходе выборов не зафиксировано серьезных нарушений. "Некоторые жалобы были, но они касались в основном технических разъяснений. В целом кампания прошла чисто, чище, чем в 2014 году", - сказал он.

Первые результаты

Врио главы Мурманской области, кандидат от "Единой России" Чибис лидирует на выборах губернатора с 59,97% голосов после обработки 75,2% протоколов, следует из данных областной избирательной комиссии. На втором месте кандидат от ЛДПР Максим Белов, у него 18,17%. На третьем - представитель КПРФ Михаил Антропов с 11,43%. Четвертое место занимает Василий Буров от "Справедливой России", у него 2,94%. Геннадий Тупикин от "Партии пенсионеров" с 2,8% на пятом месте. На последнем Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" - 1,75%. Для победы кандидатам необходимо набрать минимум 50% плюс один голос.