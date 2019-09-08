Явка на выборах губернатора Сахалинской области составила 37,37%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Почти 140,8 тыс. жителей Сахалинской области приняли в воскресенье участие в выборах главы региона. Таким образом, явка составила 37,37%, сообщил в понедельник журналистам заместитель председателя облизбиркома Павел Сиваконов.

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"В голосовании приняли участие 140787 избирателей - 37,37%", - сказал Сиваконов. Всего в списках избирателей в регионе числятся 375338 человек.

По предварительным итогам после обработки 100% протоколов (без учета 70 голосов на цифровых участках в Москве), победителем стал врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко с результатом в 56,15% голосов. Окончательные итоги будут озвучены 11 или 12 сентября.

На должность главы области также претендовали первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.

Лимаренко был назначен врио губернатора региона в начале декабря 2018 года. Он участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца.

Предыдущие выборы губернатора Сахалинской области прошли в сентябре 2015 года. Тогда победил выдвинутый "Единой Россией" Олег Кожемяко, набравший 67,8%. Явка составила 37,59%.