Явка на выборах в Хабаровском крае составила 33,79%

ХАБАРОВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Жители Хабаровского края активно голосовали в единый день выборов, приходили на избирательные участки, не взирая на сильные дожди и ветер, явка составила 33,79%. Об этом сообщил журналистам председатель избирательной комиссии края Геннадий Накушнов.

"Несмотря на сложные погодные условия, которые были вчера на территории Хабаровского края, что привело к неоднократным отключениям электроэнергии и на избирательных участках, и на объектах жизнеобеспечения, наши избиратели проявили довольно высокую активность. Явка в целом по краю составила 33,79%. Это несколько выше, чем было на выборах пять лет назад", - сказал Накушнов.

Наиболее активны были жители Комсомольского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов.

В Хабаровском крае в единый день голосования проходили дополнительные выборы в депутаты Госдумы, выборы депутатов Законодательной думы края, депутатов собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений. Жители Комсомольска-на-Амуре выбирали главу города и новый состав местной думы. В Хабаровске также проходили выборы депутатов городского парламента.

Накануне на погоду в Хабаровском крае влияние оказывал тайфун с территории Китая. На регион обрушились ливни, отмечался ветер со скоростью до 20 м/с. Помимо этого в крае сохраняется сложная гидрологическая ситуация, подтоплены десятки населенных пунктов.