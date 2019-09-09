Инаугурация главы Башкирии состоится 19 сентября

УФА, 9 сентября. /ТАСС/. Инаугурация главы Башкирии пройдет 19 сентября. Об этом в понедельник сообщил врио руководителя региона Радий Хабиров, победивший на выборах с 82,02% голосов, на оперативном совещании в правительстве региона.

Хабиров побеждает на выборах главы Башкирии после обработки всех протоколов

"19 сентября мы проведем все мероприятия, связанные со вступлением в должность", - сказал он.

Хабиров добавил, что в этот день представит стратегию развития региона до 2024 года, которая будет соответствовать задачам национальных проектов. "В этом документе, в том числе, будут содержаться поручения правительству и главам муниципалитетов", - отметил он.

В единый день голосования в Башкирии выбрали главу региона, на этот пост претендовали восемь кандидатов: блогер Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предприниматель Рафис Кадыров ("Патриоты России"), глава Фонда развития городских проектов Уфы Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), врио главы региона Радий Хабиров ("Единая Россия"), представитель "Яблока" Зульфия Гайсина, Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия") и Юнир Кутлугужин (КПРФ).