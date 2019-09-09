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Единый день голосования - 2019

"Единая Россия" получила большинство на муниципальных выборах на Ставрополье

Партии достался 51 депутатский мандат из 59

СТАВРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Представители партии "Единая Россия" получили большинство депутатских мандатов по итогам муниципальных выборов на Ставрополье 8 сентября. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов.

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В единый день голосования на Ставрополье состоялись основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления в девяти муниципальных образованиях края. В результате голосования избраны 59 депутатов.

"Партия "Единая Россия" получила 51 депутатский мандат из 59, которые были вакантны в муниципалитетах. Два мандата получили представители политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". По одному мандату получили представители партии "Казачья партия Российской Федерации" и партии "Коммунисты России", четыре мандата получили кандидаты, которые выдвигались в порядке самовыдвижения", - сказал Демьянов.

Основные выборы депутатов в воскресенье проходили в пяти муниципалитетах Ставрополья, дополнительные выборы депутатов состоялись в четырех муниципалитетах.

В единый день голосования на Ставрополье также прошли выборы губернатора края. Действующий глава региона Владимир Владимиров победил с результатом 79,65%. На втором месте кандидат от КПРФ Виктор Соболев (9,29%), на третьем - кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов (3,97%), на четвертом - кандидат от "Коммунистической партии социальной справедливости" Николай Кряжев (2,83%), пятое место занял кандидат от "Справедливой России" Александр Кузьмин (2,57%).

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский крайЕдиный день голосования - 2019
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