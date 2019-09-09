Явка на выборах мурманского губернатора составила 35,82%

МУРМАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах губернатора Мурманской области по итогам подсчета всех протоколов составила 35,82%, сообщил в понедельник журналистам председатель областной избирательной комиссии Антон Богомолов.

Как ранее сообщали ТАСС в региональном избиркоме, в 2014 году явка была 30,02%.

"[Сейчас] явка составила 35,82%, это существенно выше аналогичных выборов в 2014 году", - сказал Богомолов, отметив отсутствие существенных жалоб. "Были сообщения о нескольких нарушениях, но они касались разъяснения законодательства", - сказал он.

По итогам обработки всех протоколов, за исключением данных о голосовании 35 человек на цифровом участке в Москве, временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области, кандидат от "Единой России" Андрей Чибис набрал 60,07% голосов. На втором месте кандидат от ЛДПР Максим Белов (18,27% голосов), на третьем - представитель КПРФ Михаил Антропов (11,38%). Четвертое место занимает Василий Буров от "Справедливой России" (3,08%). Геннадий Тупикин от "Партии пенсионеров" с 2,60% голосов на пятом месте, а на последнем - Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" (1,67%).

"Итоговые протоколы мы озвучим в лучшем случае завтра вечером или в среду утром", - добавил Богомолов. Для победы кандидатам необходимо набрать минимум 50% плюс один голос.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона.