Кандидаты от "Единой России" победили на выборах в Вологодскую гордуму

ВОЛОГДА, 9 сентября. /ТАСС/. Новый состав Вологодской городской думы сформирован по итогам выборов 8 сентября - по 27 одномандатным округам победу одержали представители "Единой России", три кандидата - от ЛДПР. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель областного избиркома Денис Зайцев.

"На выборах Вологодской городской думы замещалось 30 мандатов, по 27 одномандатным округам победу одержали представители "Единой России", три кандидата - от ЛДПР", - сказал Зайцев.

Всего в единый день голосования, 8 сентября, в Вологодской области состоялись 22 избирательные кампании: выборы губернатора, довыборы депутата Вологодского заксобрания, 20 местных кампаний. На довыборах депутата областного парламента по Грязовецкому одномандатному округу №13 (охватывает Грязовецкий, Тотемский и Междуреченский районы) с 44,96% победил кандидат "Единой России" Алексей Маслов.

Выборы в гордуму Вологды оказались самыми многочисленными. На 30 мандатов изначально претендовали 158 человек от девяти партий и самовыдвиженцы, 19 кандидатам было отказано в регистрации.

Как отметил член ЦИК России Борис Эбзеев, именно на выборах в Вологодскую гордуму отмечены нарушения, по которым были приняты "адекватные решения, полностью соответствующие требованиям закона".

Так, одна из участковых избирательных комиссий (УИК) города Вологды отменила итоги голосования вне помещений на выборах в Вологодскую гордуму и не стала их учитывать при подсчете голосов. Зафиксированы нарушения в ходе досрочного голосования в гордуму. На трех участках допущены случаи двойного голосования. Председатели УИК были отстранены от исполнения обязанностей. По этим случаям материалы направлены в органы внутренних дел, проводится проверка.