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Выход США и России из ДРСМД
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Лавров: главы МИД и МО России и Франции обсудили ситуацию после выхода США из ДРСМД

Министр иностранных дел России подчеркнул, что Москва не будет размещать такие системы в регионах, где не появятся аналогичные системы американского производства
Министр обороны Франции Флоранс Парли, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Антон Новодережкин/ТАСС
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Министр обороны Франции Флоранс Парли, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ситуация в сфере безопасности после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) обсуждалась на совместной встрече министров иностранных дел и обороны России и Франции. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной конференции по итогам консультаций.

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"Мы подробно остановились на ситуации в сфере стратегической стабильности, сложившейся после выхода США из ДРСМД, - отметил он. - Наша позиция на этот счет известна. Она неоднократно подтверждалась президентом РФ Владимиром Путиным. Мы не будем размещать такие системы в тех регионах, где не появятся аналогичные системы американского производства".

По его словам, предложения договориться на это счет с натовскими коллегами российская сторона тоже сделала, но "НАТО пока воздерживается от конкретной реакции".

Глава МИД РФ выразил особую обеспокоенность перспективой переноса гонки вооружений в космос. "США практически в своих доктринальных документах такую возможность заложили, и мы сегодня попросили наших французских партнеров пояснить положения их собственной военно-космической доктрины, которая была принята 25 июля, - продолжил Лавров. - В связи с космической темой мы призвали наших коллег ответственно подходить к тем дискуссиям, которые разворачиваются в ООН и на Конференции по разоружению в Женеве вокруг предложения РФ, Китая и целого ряда других стран принять юридически обязывающий документ о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияФранцияВыход США и России из ДРСМД
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