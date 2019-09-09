Актер из сериала "Реальные пацаны" Армен Бежанян избран депутатом гордумы в Пермском крае

ПЕРМЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Актера Армена Бежаняна, известного по роли в комедийном сериале "Реальные пацаны", избрали депутатом Осинской городской думы Пермского края на муниципальных выборах , которые прошли 8 сентября. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

"Он избрался в думу Осинского городского округа первого созыва", - сказал собеседник агентства.

По информации избиркома, Бежанян был выдвинут от партии "Единая Россия", за него проголосовали 47,58% избирателей - это 197 человек. В 2013 году актер уже баллотировался в городскую думу Осы, а в 2016 году - в земское собрание Осинского района, но тогда ему не удалось набрать нужного количества голосов.

В Пермском крае 8 сентября выборы проходили в 20 из 46 муниципальных образований. Из них избиратели 17 муниципалитетов выбирали новые созывы земских собраний и городских дум, 12 - представительные органы первого созыва преобразованных муниципалитетов. В Губахинском и Соликамском городском округах прошли дополнительные выборы депутатов городских дум, а в Большесосновском районе - выборы советов депутатов трех поселений.

Осинская городская дума создана после объединения в один Осинский городской округ двух муниципальных образований - города Осы и Осинского района.